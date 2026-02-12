La campionessa bergamasca si lancia con ottimi tempi, ma poi commette un errore che le costa caro. Dopo aver iniziato bene, Goggia allarga troppo il passo e salta una porta, compromettendo la sua prova. Al secondo intermedio, mantiene ancora un vantaggio di 64 centesimi, ma l’errore le rende difficile recuperare.

Prima di lei erano scese sul tracciato di SuperG dell'Olympia delle Tofane di Cortina Federica Brignone e Laura Pirovano, centrando un primo e secondo miglior tempo fin lì. Un po' di nebbia nella parte iniziale, traiettorie infide: quattro fra le prime otto sono uscite, fra cui Aicher e Ledecka. Quindi tocca a Sofia Goggia, pettorale numero 9, che parte bene, al primo intermedio ha solo 4 centesimi di distacco da Fede. Poi allarga un po' troppo ma recupera alla grande e al secondo intermedio ha 64 centesimi di vantaggio. La campionessa bergamasca spinge al massimo, aggancia una porta, resta in piedi per miracolo, poi però salta una porta ed è fuori quando aveva un vantaggio di circa sei decimi e mezzo e l'Italia stava sognando una clamorosa tripletta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'amaro SuperG di Goggia: parte bene, poi sbaglia e salta una porta

Approfondimenti su Goggia SuperG

Emma Aicher torna a dimostrare il suo talento nel superG di Tarvisio, confermando il successo ottenuto a La Thuile.

Sofia Goggia si prepara a scendere in pista domani a St.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Goggia SuperG

Argomenti discussi: MILANO CORTINA: NIENTE ITALIA SUL PODIO DEL SUPERG; Paris sfortunato, Franzoni solo sesto: niente podio e delusione Italia nel SuperG; Super G amaro per l'Italia dello sci: Franzoni giù dal podio, Paris cade, Casse fuori dai primi 20; I risultati dell’11 febbraio ai giochi olimpici invernali 2026.

L'amaro SuperG di Goggia: parte bene, poi sbaglia e salta una portaLa campionessa bergamasca inizia bene la sua gara, poi allarga un po' troppo ma al secondo intermedio ha 64 centesimi di vantaggio. Un altro recupero miracoloso, poi salta definitivamente ... gazzetta.it

Olimpiadi, Goggia nel superG per scrivere un’altra pagina di storiaSCI ALPINO. Alle 11,30 la disciplina in cui la bergamasca è leader di Coppa del Mondo. ecodibergamo.it

Lo svizzero è il più veloce del mondo. SuperG ancora amaro per gli azzurri: il bresciano chiude al sesto posto. «Devo ancora imparare molte cose, non sono perfetto. Franjo invece è già un campione. Lo prendo di ispirazione». Paris fuori dopo sei porte: «Vole - facebook.com facebook