Gli studenti delle Università telematiche scrivono alla ministra Bernini | Serve scelta politica su esami online

Gli studenti delle università telematiche scrivono alla ministra Bernini. In una lettera aperta, i delegati di Mercatorum, Pegaso e San Raffaele chiedono una decisione chiara e definitiva sulla didattica a distanza e gli esami online. Non vogliono più soluzioni temporanee, ma una scelta politica che definisca il futuro delle università in remoto.

La lettera aperta firmata dai delegati dell'Università Mercatorum, Università Telematica Pegaso e Università San Raffaele Roma, alla ministra Bernini e al presidente dell'ANVUR, Uricchi: "Non vogliamo scorciatoie ma scelta politica e di sistema coraggiosa, organica e definitiva sul tema didattica in remoto ed esami online".

