Gli specialisti della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima a disposizione dei cittadini

Le malattie del cuore restano una sfida quotidiana per molti cittadini. All’ospedale Garibaldi-Nesima, i cardiologi sono a disposizione di chi ha bisogno di controlli, diagnosi e cure. Nonostante i progressi, le malattie cardiovascolari continuano a mietere molte vittime e a compromettere la vita di tante persone. La prevenzione e un’attenzione costante ai segnali restano i migliori alleati.

Le malattie cardiovascolari, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura, continuano ad essere la prima causa di mortalità e morbilità a livello globale. Diversi studi dimostrano che la prevenzione cardiovascolare, sia primaria che secondaria, rappresenta lo strumento più efficace per ridurre l’incidenza di eventi acuti e di complicanze a lungo termine. La Fondazione Anmco per il Tuo cuore, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 9 febbraio al 15 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2026”, giunta alla sua ventesima edizione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

La Romagna si distingue come centro di eccellenza in cardiologia interventistica, con oltre 70 specialisti riuniti al Ceub per il convegno 'Tavi Romagna 2026'.

