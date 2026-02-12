Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti stradali intercettazioni inutilizzabili | 25 assoluzioni

Gli investigatori avevano usato intercettazioni per smascherare le bande di spaccaossa, che rompevano arti con mattoni e pesi per simulare incidenti. Ora, però, quelle stesse intercettazioni non valgono più per altri 25 imputati, che sono stati assolti. La decisione ha sorpreso molti, perché le prove usate in passato avevano portato a diverse condanne.

Tutte le persone alla sbarra erano state coinvolte nel primo filone di indagine contro gli spaccaossa, "Tantalo", con cui nel 2018 aveva consentito di far emergere i terribili metodi utilizzati a danno di persone in difficoltà per truffare le compagnie assicurative. Un business da milioni di euro. Le posizioni degli imputati erano state però stralciate e per loro il processo è iniziato soltanto nel 2023 e le accuse sarebbero infatti andate comunque prescritte. I loro avvocati - tra cui Giovanni Rizzuti, Carmelo Adamo, Enrico Tignini, Elena Maiorca, Massimo Spoto e Giulio Bonanno - hanno sollevato la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, che il giudice ha accolto.

