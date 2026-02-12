Gli azzurri di Gattuso con Francia Belgio e Turchia in Nations League

L’Italia di Gennaro Gattuso affronterà Francia, Belgio e Turchia nel girone A della Lega A di Nations League. Le partite sono in calendario e i giocatori si preparano a sfide importanti contro squadre di alto livello. La squadra italiana cerca di partire col piede giusto, consapevole delle difficoltà ma anche delle possibilità di fare bene.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Saranno Francia, Belgio e Turchia le avversarie dell'Italia di Gennaro Gattuso nel girone A della Lega A di Nations League. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Bruxelles. La fase a gironi dell'edizione 20262027 inizierà dal 24 settembre al 6 ottobre 2026. Le ultime due giornate si terranno dal 12 al 17 novembre. I play-off sono in programma a marzo, la final four a giugno del 2027. Questa la composizione dei gironi delle 4 leghe: LEGA A Girone A: Francia, ITALIA, Belgio, Turchia Girone B: Germania, Olanda, Serbia, Grecia Girone C: Spagna, Croazia, Inghilterra, Repubblica Ceca Girone D: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles LEGA B Girone A: Macedonia, Scozia, Slovenia, Svizzera Girone B: Georgia, Irlanda del Nord, Ucraina, Ungheria, Girone C: Austria, Irlanda, Israele, Kosovo Girone D: Bosnia, Polonia, Romania, Svezia LEGA C Girone A: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino Girone B: Montenegro, Armenia, Cipro, LettoniaGibilterra Girone C: Kazakistan, Slovacchia, Isole Far Oer, Moldavia Girone D: Islanda, Bulgaria, Estonia, LussemburgoMalta LEGA D Girone A: GibilterraLettonia, MaltaLussemburgo, Andorra Girone B: Lituania, Azerbaijan, Liechtenstein

