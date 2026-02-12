L’Italia conosce i propri avversari nella prossima fase della Nations League. Il sorteggio si è svolto a Bruxelles e ha assegnato agli azzurri un girone difficile, con Francia, Belgio e Turchia. La squadra di Mancini dovrà affrontare queste nazionali nelle prossime partite, cercando di conquistare punti e migliorare il cammino in questa competizione che ha preso il posto delle amichevoli. La sfida si fa più concreta: ora la preparazione entra nel vivo.

Strada percorribile, ma sfide equilibrate per l'Italia nella prossima Nations League. Il sorteggio effettuato oggi a Bruxelles ha opposto alla Nazionale di Gattuso Francia, Belgio e Turchia. Evitati gli spauracchi Inghilterra e Norvegia in seconda fascia. In attesa di sapere se parteciperanno ai prossimi Mondiali nordamericani ("Ho sentimenti positivi per i playoff", ha confessato oggi il presidente della Figc, Gabriele Gravina), gli azzurri hanno conosciuto il proprio cammino nella competizione Uefa che, dal 2018-19, ha sostituito le amichevoli. Le gare della fase a gironi si disputeranno tra settembre e novembre prossimi, i quarti a marzo 2027, la fase finale a giugno del prossimo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, ecco il girone di Nations League: Francia, Belgio e Turchia sulla strada degli azzurri

Approfondimenti su Nations League

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

Questa mattina si è svolto il sorteggio della Nations League e l’Italia è finita in un girone complicato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nations League

Argomenti discussi: Divisione Calcio a 5,ecco le date d'inizio 2026/2027; Serie C, le gare della 26^ giornata su Sky; Serie D, Eccellenza e Promozione: recuperi e Coppa Italia, ecco il programma; Coppa Italia Dilettanti, ecco le avversarie di Bisceglie e Angelo Cristofaro.

Nations League, ecco il girone dell'Italia: sfida tosta a Francia, Belgio e... MontellaSorteggiato il girone dell'Italia in Nations League: l'urna di Bruxelles ha riservato agli azzurri lo stesso raggruppamento della Francia, finalista. tuttomercatoweb.com

Nations League diretta sorteggio: scopri il girone dell'Italia LIVEIn attesa dei playoff per qualificarsi al Mondiale, gli azzurri di Gattuso si preparano a scoprire le loro avversarie nella fase a leghe: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Nations League, l’Italia nel gruppo A1 con Francia, Belgio e Turchia Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-nations-league-2026-2027-sorteggi-italia-nazionale-lega-a-diretta-streaming-bf72690e-d0d7-4097-9b4f-b67d7108d6bf.ht - facebook.com facebook

Nations League, dove vedere il sorteggio in tv e streaming: gli orari #SkySport #NationsLeague x.com