Gli atleti più pagati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 chi guadagna di più

Eileen Gu è l’atleta più pagata delle Olimpiadi 2026 e la quarta al mondo superata solo da tre tenniste, Sabalenka, Gauff e Swiatek. Specialista di slopestyle, big air e halfpipe, ha oltre 2 milioni di follower sui social e nel 2025 ha guadagnato 20 milioni di euro. Milano Cortina 2026 porta in gara circa 2900 atleti, provenienti da oltre 90 Paesi, ma per la maggior parte degli sportivi la carriera agonistica non coincide automaticamente con una stabilità economica. Il valore economico di una medaglia. Una medaglia alle Olimpiadi può ovviamente incidere sui ricavi degli atleti. Una medaglia può attivare bonus già previsti nei contratti di sponsorizzazione, oltre a favorire nuovi accordi nel periodo successivo alla competizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Miro e Flora Tabanelli, due atleti dell'Emilia Romagna, si preparano a salire sul palcoscenico delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Eileen Gu e Auston Matthews dominano la lista degli atleti più pagati delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

