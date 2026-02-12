La discussione sull’intelligenza artificiale in campo giudiziario si scalda. Il giudice Sisto dice che l’IA può essere utile, ma bisogna stare attenti a non farla diventare padrona del processo. La preoccupazione è che le macchine possano influenzare troppo le decisioni, lasciando da parte l’esperienza umana. Mentre il referendum continua a dividere, sulla tecnologia si apre un altro fronte di polemiche.

Nell'ambito della giustizia non tiene banco solo il referendum, ma anche la questione dell'intelligenza artificiale. "Ben venga l’intelligenza artificiale per organizzare meglio il lavoro, per le attività ripetitive, per la ricerca giurisprudenziale. Ma non deve mai diventare il padrone del vapore, né travolgere i settori di competenza umana. Se sapremo governarla con regole chiare e un controllo umano significativo, potrà essere uno strumento di progresso", ha dichiarato viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al tavolo di confronto “IA, dati e modelli operativi per una Giustizia più efficiente al servizio del cittadino”, organizzato a Roma da SAP Italia e ospitato studio Tonucci & Partners". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giustizia, Sisto: "Ben venga l'Ia, ma non diventi padrone del vapore"

Questa mattina studenti e insegnanti hanno assistito a una novità durante il colloquio orale del liceo classico.

