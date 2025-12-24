GOGGIA, SICUREZZA E MARGINE: LA VITTORIA GIUSTA. Quello appena concluso è stato un weekend fantastico, soprattutto per gli uomini, ma anche Sofia Goggia ha confermato che sarebbe stata competitiva già una settimana dopo St. Moritz. La sua vittoria in superG è stata bellissima, soprattutto perché arriva dopo l’errore del giorno prima, quando avrebbe potuto vincere facilmente. In discesa ha sbagliato nel tratto tecnico a metà pista, nella curva verso sinistra, dove si è insaccata ed è partita un po’ per la tangente, scivolando sulla neve. È rimasta comunque nelle dieci, ma secondo me, senza quella sbavatura, vinceva facilmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “D’Antonio e Trocker in Coppa del Mondo? Non sono d’accordo. Ben venga se Goggia vince con margine”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Giusto che Goggia si tenga del margine. Vonn disumana, Vinatzer scia in un altro modo”

Leggi anche: ‘La scodata’ di De Chiesa: “Gigante femminile come lo slalom? Quasi peggio, se non ci fosse Goggia. Vinatzer più solido”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

‘La scodata’ di De Chiesa: “Vinatzer antagonista di Odermatt Magari… Goggia in linea con le aspettative” - x.com

Paolo De Chiesa ai microfoni di OA Sport fornisce delle chiavi di lettura interessanti rispetto a quanto accaduto nell'attualità del Cirrco Bianco: da Goggia, passando per una Vonn disumana e arrivando a un Vinatzer che scia in un altro modo. Questo e altro... - facebook.com facebook