Giuseppe Lacinskij Schillaci a Oxford per il progetto internazionale A Century of Sounds

Giuseppe “Lacinskij” Schillaci, musicista e sound designer catanese, si trova a Oxford per partecipare al progetto internazionale “A Century of Sounds”. È uno dei protagonisti di questa iniziativa promossa dal Pitt Rivers Museum dell’Università di Oxford, che raccoglie diversi artisti e studiosi da tutto il mondo.

