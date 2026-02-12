Giuseppe Lacinskij Schillaci a Oxford per il progetto internazionale A Century of Sounds
Giuseppe “Lacinskij” Schillaci, musicista e sound designer catanese, si trova a Oxford per partecipare al progetto internazionale “A Century of Sounds”. È uno dei protagonisti di questa iniziativa promossa dal Pitt Rivers Museum dell’Università di Oxford, che raccoglie diversi artisti e studiosi da tutto il mondo.
Il musicista, sound designer e discografico catanese Giuseppe “Lacinskij” Schillaci (presidente della Associazione Culturale Doremillaro) è tra i protagonisti di “Century of Sounds”, prestigioso progetto internazionale promosso dal Pitt Rivers Museum dell’Università di Oxford, dedicato alla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
