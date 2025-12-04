Il grande gospel internazionale torna a Palermo | il concerto di Pastor Ron con special guest Lidia Schillaci
Giovedì 26 dicembre il Teatro Golden accoglierà il ritorno in Italia di Pastor Ron Hubbard, tra le voci più rappresentative, carismatiche e amate del gospel internazionale. Con lui sul palco il suo Gospel Ensemble e la special guest d’eccezione la grande interprete siciliana Lidia Schillaci, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Hai promesso a te stesso un inizio d’anno diverso? Fallo in grande: Gospel Sounds for the New Year arriva al Teatro Sociale di Sondrio (SO) sabato 3 gennaio 2026, ore 21:00. Happy Chorus Gospel Choir ti porta tra spiritual, classici e arrangiamenti moderni: - facebook.com Vai su Facebook
Roma Gospel Festival 2025 Auditorium Parco della Musica ? Dal 20 al 31 dicembre . Torna la magia del più grande festival di gospel in Europa con i migliori gruppi provenienti dagli Stati Uniti #visitrome Vai su X
Il grande gospel internazionale torna a Palermo: il concerto di Pastor Ron con special guest Lidia Schillaci - Giovedì 26 dicembre il Teatro Golden accoglierà il ritorno in Italia di Pastor Ron Hubbard, tra le voci più rappresentative, carismatiche e amate del gospel internazionale. Secondo mondopalermo.it
Il grande Gospel torna al Teatro Alfieri con David Wright e il New York Fellowship Choir - Attesissimo ritorno del Gospel al Teatro Alfieri di Asti, all’interno della stagione promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Riporta gazzettadasti.it
Il Gospel torna a scaldare la piazza. E dopo il concerto di capodanno, anche un dj set - L’energia e la potenza del gospel tornano ad animare Ravenna nel periodo festivo, con il ritorno della rassegna Christmas Soul 2025. Si legge su ravennaedintorni.it
Al via il Natale dell'Auditorium Parco della Musica - Musica, teatro, circo contemporaneo, Festival del Gospel, spettacoli per famiglie, prime assolute e tanti grandi nomi della scena italiana e internazionale: torna il Natale all ... Riporta msn.com
Dal folk ai canti gospel, a Milano torna il Festival Corale Internazionale - Bollate (Milano), 23 maggio 2025 – Seconda edizione del Festival Corale Internazionale di Milano, domenica 25 maggio, nella chiesetta di San Guglielmo a Castellazzo e in Villa Arconati a Bollate. Lo riporta ilgiorno.it