Giugliano celebra Basile | mostre e concerti domani conferenza di C’era una Volta…

A Giugliano proseguono le iniziative dedicate a Giovan Battista Basile con mostre, concerti e una conferenza. Domani, nell’ambito della rassegna “Un mese col Basile”, si terrà l’evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Fondazione Basile. La città si anima per celebrare il grande scrittore e illustratore, con appuntamenti che richiamano l’attenzione di appassionati e curiosi.

Proseguono a Giugliano gli appuntamenti dedicati a Giovan Battista Basile nell'ambito della rassegna "Un mese col Basile", organizzata dalla Pro Loco cittadina in partnership con la Fondazione Basile. Un calendario fitto di eventi per celebrare il grande favolista, autore de Lo Cunto de li Cunti.

