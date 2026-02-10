C’era una Volta… celebra Basile | al via la 25ª edizione del format di TeleClub Italia

È iniziata la 25ª edizione di “C’era una Volta…”, il format di TeleClub Italia dedicato alle fiabe di Basile. La manifestazione porta in scena le storie di un tempo, rivisitate e rese vive anche ai più giovani. Sono momenti di narrazione che, nonostante il passare degli anni, mantengono intatta la loro magia e la loro capacità di coinvolgere il pubblico.

Ci sono storie che attraversano i secoli senza perdere la loro forza, capaci di parlare ancora oggi ai più giovani con linguaggi nuovi, vivi e coinvolgenti. Da questo incontro tra la grande tradizione fiabesca di Giovan Battista Basile e l’energia delle nuove generazioni nasce “C’era una volta.”, il format televisivo di TeleClub Italia giunto alla . L'articolo “C’era una Volta.” celebra Basile: al via la 25ª edizione del format di TeleClub Italia Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - “C’era una Volta…” celebra Basile: al via la 25ª edizione del format di TeleClub Italia Approfondimenti su Basile 25 Entain Italia celebra la quarta edizione del Csr Award, protagonisti di sport e inclusione sociale Foiano della Chiana celebra il Carnevale più antico d’Italia: al via la 487ª edizione Foiano della Chiana si prepara a rivivere il suo Carnevale più antico d’Italia. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Basile 25 Argomenti discussi: Il trailer di Le avventure di Cliff Booth, sequel di C'era una volta a… Hollywood diretto da David Fincher con Brad Pitt; C'era una volta un luogo sicuro: la scuola; C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA; C’era una volta il beat italiano: il docufilm arriva in streaming. Le avventure di Cliff Booth: cosa sapere sul sequel di C'era una volta a HollywoodThe Adventures of Cliff Booth ha una delle storie produttive più interessanti degli ultimi anni: il film, infatti, nasce originariamente come 'The Movie Critic', una sceneggiatura scritta da Quentin ... cinema.everyeye.it Brad Pitt torna nei panni di Cliff Booth nel sequel di C’era Una Volta a… Hollywood. Guarda il trailerDurante il Super Bowl dell’8 febbraio 2026 è stato trasmesso a sorpresa il primo teaser trailer di The Adventures of Cliff Booth, il nuovo progetto incentrato sull’iconico personaggio interpretato da ... virginradio.it Ascolta il podcast di news di Teleclubitalia. Ogni settimana le notizie più importanti tra Napoli e dintorni raccontate in modo semplice e diretto. Qui il link: https://open.spotify.com/episode/7L8EZLUPp7iqCzDX9jP0fOsi=VNuCZRrbQaqhhStryHpttg - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.