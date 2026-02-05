La bozza del Dl Sicurezza | piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore In c

Il governo ha messo sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova bozza di legge, il Dl Sicurezza. La prima parte riguarda le misure per combattere i reati legati alle armi e agli strumenti offensivi. Tra le novità, ci sono restrizioni più dure per chi ha già condanne e un fermo preventivo di 12 ore per alcune categorie di sospetti. La discussione è in corso e ancora non si conoscono tutti i dettagli finali.

AGI - Nella bozza del dl sicurezza sul tavolo del Consiglio dei ministri, il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nella bozza visionata dall'AGI. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria "trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla".

