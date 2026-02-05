La bozza del Dl Sicurezza | piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore In c

Da agi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha messo sul tavolo del Consiglio dei ministri una nuova bozza di legge, il Dl Sicurezza. La prima parte riguarda le misure per combattere i reati legati alle armi e agli strumenti offensivi. Tra le novità, ci sono restrizioni più dure per chi ha già condanne e un fermo preventivo di 12 ore per alcune categorie di sospetti. La discussione è in corso e ancora non si conoscono tutti i dettagli finali.

AGI -  Nella bozza del  dl sicurezza  sul tavolo del  Consiglio dei ministri, il primo articolo è dedicato a disposizioni "per il  contrasto dei reati  in materia di  armi  o di  strumenti atti ad offendere ". "Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,  strumenti dotati di lama affilata o appuntita  eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la  reclusione da sei mesi a tre anni ", si legge nella bozza visionata dall'AGI. Gli ufficiali ed agenti di  polizia giudiziaria  "trasmettono i relativi atti al  prefetto  del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti  sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:  sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;  sospensione della licenza di porto d'armi  o divieto di conseguirla". 🔗 Leggi su Agi.it

la bozza del dl sicurezza piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore in c

© Agi.it - La bozza del Dl Sicurezza: piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di 12 ore. In c...

Approfondimenti su Dl Sicurezza Contrasto

La bozza del Dl Sicurezza, piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di non oltre 12 ore

Questa mattina il governo ha portato in Consiglio dei ministri una bozza del nuovo decreto sicurezza.

Bozza dl, piazze vietate a condannati per terrorismo o lesioni ad agenti

Il governo prepara una nuova stretta sui partecipanti a manifestazioni pubbliche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dl Sicurezza Contrasto

Argomenti discussi: Il decreto Energia rincara le bollette con 2,6 miliardi di euro, e aumenta i rischi per le rinnovabili; Italia Solare: Il DL bollette mina la fiducia degli investitori e non abbassa i prezzi; DL Bollette: incentivi Conto Energia dimezzati e retroattivi? Italia Solare scrive a Meloni; DL Pnrr, la bozza entrata in preconsiglio.

la bozza del dlLa bozza del Dl sicurezza, piazze vietate ai condannati e fermo preventivo di non oltre 12 oreNella bozza del dl sicurezza sul tavolo del Consiglio dei ministri, il primo articolo è dedicato a disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere. Chiun ... msn.com

la bozza del dlDecreto Sicurezza, bozza: fermo preventivo 12 ore, ‘daspo’ cortei e no coltelli a minorenniLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Foto LaPresse/Roberto Monaldo) Il decreto Sicurezza arriva in ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.