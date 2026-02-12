Il governo si prepara a mettere sul tavolo un nuovo decreto da 3 miliardi di euro per abbassare i costi delle bollette. Il provvedimento, chiamato anche “taglia-prezzi”, è quasi pronto e dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. La decisione arriva in un momento di crescenti preoccupazioni per le famiglie e le imprese alle prese con le spese energetiche. Il ministero dell’Economia sta lavorando per chiudere la bozza e portarla in aula, puntando a ridurre gli effetti degli aumenti sui consumatori.

«Il decreto Bollette lo stiamo chiudendo» e sicuramente per la prossima settimana sarà in Consiglio dei ministri». È quanto ha confermato ieri il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (in foto). Il testo, atteso da mesi, vale tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e punta a intervenire in modo mirato su bollette di famiglie e imprese, evitando un aumento del debito pubblico. Il perno dell'intervento resta il costo del gas utilizzato per produrre energia elettrica. L'idea è ridurre il differenziale tra Ttf e Psv, sterilizzando quel delta che nelle ultime settimane ha pesato in modo significativo sulle quotazioni italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dl Bollette da 3 miliardi. In arrivo il taglia-prezzi

L’Italia ha adottato una misura per ridurre i costi dell’energia per le imprese, introducendo un intervento di calmierazione dei prezzi dell’elettricità.

Le bollette del gas salgono ancora.

