Giovedì Grasso 2026 | oggi Roma si veste di Carnevale e profuma di frappe

Oggi Roma si anima con il tradizionale Giovedì Grasso. Le strade sono piene di bambini in maschera, le pasticcerie espongono frappe calde e fragranti, e l’atmosfera è di festa. La città si prepara a vivere il weekend più colorato dell’anno, con allegria e tanta voglia di divertirsi.

Oggi, giovedì 12 febbraio 2026, è ufficialmente Giovedì Grasso. Roma entra nel vivo del Carnevale e lo fa come sa fare meglio: tra bambini in maschera, dolci fritti che riempiono le vetrine delle pasticcerie e quell’aria di festa leggera che anticipa il weekend più colorato dell’anno. Il Giovedì Grasso segna l’inizio della cosiddetta “Settimana Grassa”, il periodo più intenso del Carnevale che culminerà con il Martedì Grasso (17 febbraio), ultimo giorno prima della Quaresima. Leggi anche: — Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdere A differenza di città come Venezia o Viareggio, la Capitale vive il Carnevale in modo diffuso: niente maxi carri allegorici in centro storico, ma feste nei quartieri, eventi per famiglie, scuole in maschera e laboratori creativi.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Roma Carnevale

Oggi a Viareggio si festeggia il Giovedì Grasso con il terzo Corso Mascherato in notturna.

Il Carnevale di Viareggio 2026 si prepara a tornare in grande stile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Carnevale

Argomenti discussi: Notizia - Comune di Cagliari; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Carnevale 2026, tutte le date: quando inizia e quando finisce con il Martedì Grasso; Un giovedì grasso che intreccia festa popolare, rievocazione storica, spettacolo contemporaneo e cultura diffusa.

Carnevale 2026: tutti gli eventi da giovedì a martedì grasso e i consigliCosa fare per carnevale 2026 e quali sono gli eventi a cui partecipare da giovedì a martedì grasso? Ecco l'elenco e alcuni consigli utili ... meteo.it

Carnevale di Viareggio: oggi Giovedì Grasso terzo corso in notturna e fuochi d’artificioGrande festa oggi, 12 febbraio 2026, giorno di Giovedì Grasso a Viareggio che celebra il Carnevale con il terzo Corso Mascherato. Sui Viali a Mare tornano protagoniste i carri dche sfileranno in nottu ... firenzepost.it

Buon giovedì grasso Le “fritoe venexiane”sono frittelle soffici e profumate, fatte con un impasto a base di farina, zucchero, uova, latte, lievito e uvetta, spesso arricchito con pinoli e aromatizzato con grappa o rum. Dopo la frittura, vengono cosparse di zucchero - facebook.com facebook