Giovedì Grasso 2026 | oggi Roma si veste di Carnevale e profuma di frappe

Da funweek.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Roma si anima con il tradizionale Giovedì Grasso. Le strade sono piene di bambini in maschera, le pasticcerie espongono frappe calde e fragranti, e l’atmosfera è di festa. La città si prepara a vivere il weekend più colorato dell’anno, con allegria e tanta voglia di divertirsi.

Oggi, giovedì 12 febbraio 2026, è ufficialmente Giovedì Grasso. Roma entra nel vivo del Carnevale e lo fa come sa fare meglio: tra bambini in maschera, dolci fritti che riempiono le vetrine delle pasticcerie e quell’aria di festa leggera che anticipa il weekend più colorato dell’anno. Il Giovedì Grasso segna l’inizio della cosiddetta “Settimana Grassa”, il periodo più intenso del Carnevale che culminerà con il Martedì Grasso (17 febbraio), ultimo giorno prima della Quaresima. Leggi anche: — Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdere A differenza di città come Venezia o Viareggio, la Capitale vive il Carnevale in modo diffuso: niente maxi carri allegorici in centro storico, ma feste nei quartieri, eventi per famiglie, scuole in maschera e laboratori creativi.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

