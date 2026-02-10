Il Carnevale di Viareggio 2026 si prepara a tornare in grande stile. Giovedì Grasso, il 12 febbraio alle 17, si svolgerà il 3° Corso Mascherato Notturno, uno degli eventi più attesi dell’intera stagione. La città si anima con carri allegorici e maschere colorate, pronti a portare un’ondata di festa e allegria tra i cittadini e i visitatori.

Il Carnevale di Viareggio 2026 torna a ruggire, e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione: il 3° Corso Mascherato Notturno, in programma Giovedì Grasso, 12 febbraio alle ore 17. Una data che i viareggini – e non solo – hanno già cerchiato in rosso. Ebbene sì, perché quando i Viali a Mare si trasformano in un fiume di luci, musica e colori, la città diventa un palcoscenico unico al mondo. E tanti turisti affollano la splendida Versilia. L’anno scorso abbiamo preso parte due giorni al Carnevale Viareggio: vi garantiamo che sarà anche quest’anno uno spettacolo più unico che raro nel panorama mondiale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Giovedì Grasso 2026: grande show a Viareggio col Carnevale

Approfondimenti su Viareggio Carnevale

Il Carnevale di Viareggio 2026 prende il via questa domenica con la prima sfilata delle sue grandi maschere.

Il Carnevale 2026 si terrà dal 12 al 17 febbraio, coprendo il periodo da Giovedì Grasso alle Ceneri.

Ultime notizie su Viareggio Carnevale

