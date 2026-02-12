Oggi a Viareggio si festeggia il Giovedì Grasso con il terzo Corso Mascherato in notturna. La città si riempie di carri colorati e musica, mentre migliaia di persone assistono alla sfilata. Alla fine della festa, i fuochi d’artificio illuminano il cielo e concludono la giornata di festa.

VIAREGGIO (LUCCA) – Grande festa oggi, 12 febbraio 2026, giorno di Giovedì Grasso a Viareggio che celebra il Carnevale con il terzo Corso Mascherato. Sui Viali a Mare tornano protagoniste i carri dche sfileranno in notturna a partire dalle ore 17. Musica, maschere, movimenti e coreografie daranno vita a uno spettacolo coinvolgente con 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate, oltre alle pedane aggregative fuori concorso. Al termine del Corso notturno è in programma lo spettacolo piromusicale. Per il Corso di oggi è previsto un biglietto unico al prezzo speciale di 15 euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Carnevale di Viareggio: oggi Giovedì Grasso terzo corso in notturna e fuochi d'artificio

Questa sera a Viareggio si svolge il terzo corso di Carnevale, questa volta in notturna.

Questa notte a Viareggio si è svolta un’altra sfilata notturna del Carnevale.

