giovanile scandicci juniores a segno blues in fuga sul poggibonsi

La squadra Juniores del Scandicci conquista un’altra vittoria e si mantiene in testa al campionato del girone F. I ragazzi, guidati da Boni e Tomasi, continuano a dimostrare di avere grande carattere e determinazione. Intanto, i Blues sono in fuga sul Poggibonsi, confermando il buon momento della formazione giovanile del club.

Non è solo la Prima squadra a regalare soddisfazioni in casa Scandicci. Riflettori puntati sulla formazione Juniores Nazionale, guidata dal dinamico duo tecnico Boni-Tomasi, che sta mettendo in scena una vera e propria cavalcata trionfale nel loro campionato del girone F. L’ultimo acuto al "Bartolozzi" è stato un netto 3-0 rifilato al San Donato Tavarnelle. Risultato che ha ufficializzato la fuga dei Blues: +11 punti sul Poggibonsi e +12 sull’Orvietana. Il ruolino di marcia della squadra del Presidente Fabio Rorandelli è davvero impressionante: 13 vittorie, 3 pareggi e un’unica, isolata sconfitta risalente ormai al lontano mese di ottobre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

