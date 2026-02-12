Giornata del malato mons Manicardi in visita all' ospedale di Carpi

Questa mattina, mons. Manicardi ha visitato l'ospedale di Carpi in occasione della Giornata del malato. Ha incontrato pazienti e operatori sanitari, sottolineando l'importanza di offrire un'assistenza di qualità e di valorizzare la sofferenza come momento di crescita spirituale. L'arcivescovo ha anche invitato le istituzioni cattoliche e la società civile a sostenere chi è in difficoltà, affinché nessuno si senta abbandonato.

Sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi; aiutare chi è malato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza; far meglio comprendere l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi. Sono questi i propositi che portarono San Giovanni Paolo II ad istituire nel 1992 la Giornata mondiale del malato scegliendo come data l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, venerata nel santuario che "è luogo e insieme simbolo di speranza e di grazia nel segno dell’accettazione e dell’offerta della sofferenza salvifica".🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Giornata del malato Savignano, festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato Ieri pomeriggio a Savignano si è svolta una festa in piazza dedicata alla Madonna di Lourdes. Al Gom di Reggio Calabria celebrata la 34esima Giornata del malato Questa mattina al Gom di Reggio Calabria si è celebrata la 34esima Giornata del malato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giornata del malato Argomenti discussi: Mons. Giraudo al Cottolengo presiede la Messa per la Giornata mondiale del malato; Perù: da oggi a Chiclayo celebrazione mondiale della Giornata del malato. Mons. García (presidente vescovi), chiamati a rinnovare nostra compassione, significato particolare per il nostro Paese; Giornata Mondiale del Malato a Chiclayo, Perù; Le parole di mons. Ciattini per la Giornata del malato. Giornata del malato: mons. Parisi (Lamezia), l’uomo va guardato nella sua totalitàProfessionalità e umanità. Responsabilità e privilegio. Attività professionale e servizio. Queste alcune parole chiave indicate dal vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ai medici, in ... agensir.it Giornata del malato: diocesi Fabriano-Matelica, stamattina messa di mons. Massara nella cappella dell’Ospedale E. Profili e visita nei repartiIn occasione della XXXIV Giornata mondiale del malato, dedicata al tema La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro, il vescovo di Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, ... agensir.it Oggi, in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del Malato, ci siamo riuniti nella Hall del nostro Policlinico per rinnovare il senso profondo della nostra missione: prenderci cura delle persone, a partire dalle più fragili. Insieme all’Università Cattolica del Sacr - facebook.com facebook La #VerginediLourdes, che oggi festeggiamo, vi accompagni maternamente, interceda per voi presso Dio e vi ottenga le grazie che vi sostengano nel vostro cammino. A lei affidiamo tutti gli ammalati, che oggi, Giornata Mondiale del Malato, ricordiamo con par x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.