Giornata del malato mons Manicardi in visita all' ospedale di Carpi

Da modenatoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, mons. Manicardi ha visitato l'ospedale di Carpi in occasione della Giornata del malato. Ha incontrato pazienti e operatori sanitari, sottolineando l'importanza di offrire un'assistenza di qualità e di valorizzare la sofferenza come momento di crescita spirituale. L'arcivescovo ha anche invitato le istituzioni cattoliche e la società civile a sostenere chi è in difficoltà, affinché nessuno si senta abbandonato.

Sensibilizzare il Popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi; aiutare chi è malato a valorizzare, sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza; far meglio comprendere l’importanza dell’assistenza religiosa agli infermi. Sono questi i propositi che portarono San Giovanni Paolo II ad istituire nel 1992 la Giornata mondiale del malato scegliendo come data l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, venerata nel santuario che "è luogo e insieme simbolo di speranza e di grazia nel segno dell’accettazione e dell’offerta della sofferenza salvifica".🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giornata del malato

Savignano, festa della Madonna di Lourdes e giornata del malato

Ieri pomeriggio a Savignano si è svolta una festa in piazza dedicata alla Madonna di Lourdes.

Al Gom di Reggio Calabria celebrata la 34esima Giornata del malato

Questa mattina al Gom di Reggio Calabria si è celebrata la 34esima Giornata del malato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giornata del malato

Argomenti discussi: Mons. Giraudo al Cottolengo presiede la Messa per la Giornata mondiale del malato; Perù: da oggi a Chiclayo celebrazione mondiale della Giornata del malato. Mons. García (presidente vescovi), chiamati a rinnovare nostra compassione, significato particolare per il nostro Paese; Giornata Mondiale del Malato a Chiclayo, Perù; Le parole di mons. Ciattini per la Giornata del malato.

giornata del malato monsGiornata del malato: mons. Parisi (Lamezia), l’uomo va guardato nella sua totalitàProfessionalità e umanità. Responsabilità e privilegio. Attività professionale e servizio. Queste alcune parole chiave indicate dal vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ai medici, in ... agensir.it

giornata del malato monsGiornata del malato: diocesi Fabriano-Matelica, stamattina messa di mons. Massara nella cappella dell’Ospedale E. Profili e visita nei repartiIn occasione della XXXIV Giornata mondiale del malato, dedicata al tema La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell’altro, il vescovo di Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, ... agensir.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.