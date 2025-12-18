Antonio Odv compie un anno e si regala una raccolta fondi a sostegno della ricerca

Antonio Odv celebra il suo primo anniversario con un gesto speciale: una raccolta fondi per sostenere la ricerca e l'innovazione nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico Tor Vergata di Roma. Un dono concreto per migliorare le cure e offrire nuove speranze ai pazienti, rafforzando l'impegno di Antonio Odv nel presidio della salute e del benessere della comunità.

ORIA - Antonio Odv compie un anno e “si regala” una raccolta fondi, per acquistare e donare strumentazione avanzata al reparto di Neurochirurgia del Policlinico Tor Vergata di Roma. L'organizzazione di volontariato porta il nome del compianto Antonio Scrascia, di Oria, ma il nome è anche un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

