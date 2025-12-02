Lubo Penev in fin di vita | il calcio spagnolo aderisce alla raccolta fondi per le cure contro il cancro
Condizioni disperate per l'ex stella bulgara Lubo Penev, ricoverato d'urgenza per l'aggravarsi del cancro che lo accompagna dal 1994. Le cure costano 150 mila euro al mese e la moglie ha lanciato un appello per una raccolta fondi. Tra i primi ad aderire i suoi ex compagni del Valencia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
L’ex attaccante dell’Atletico Madrid e della Bulgaria Lubo Penev è stato ricoverato d’urgenza in ospedale La moglie ha lanciato un appello sui social - facebook.com Vai su Facebook
Penev ricoverato in una clinica oncologica, la moglie fa un appello per le cure: “Servono donazioni” - L’ex attaccante dell’Atletico Madrid e della Bulgaria Lubo Penev è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Si legge su fanpage.it