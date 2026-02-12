Giorgio Armani in vendita l’attico da sogno a New York | ecco quanto è grande e quanto vale

Giorgio Armani mette in vendita il suo attico di New York. L’immobile, che si trova nel cuore della città, ha una superficie di oltre 300 metri quadrati e si affaccia su skyline mozzafiato. L’attico, che Armani ha acquistato anni fa, è stato messo sul mercato a un prezzo che supera i 50 milioni di dollari. Nonostante la sua scomparsa, il nome del designer rimane legato a questo gioiello immobiliare, simbolo di eleganza e stile senza tempo.

Giorgio Armani continua a far parlare di sè anche dopo la sua scomparsa. D’altronde il Re della moda italiana non è mai stato solo uno stilista, quanto piuttosto il simbolo di un’eleganza senza tempo, di un rigore sartoriale trasformato in sensualità, di un minimalismo capace di far sognare intere generazioni di donne. Ogni sua scelta, dalle passerelle alle collaborazioni hollywoodiane, è sempre stata un manifesto di stile e oggi, a 5 mesi dalla sua morte avvenuta all’età di 91 anni, a far parlare non sono solo le nuove collezioni che hanno sfilato nelle ultime settimane della moda, ma una dimora da capogiro nel cuore di New York. 🔗 Leggi su Dilei.it

