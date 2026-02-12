Giorgio alle Olimpiadi Da mascotte a steward dell’accoglienza dei vip

Giorgio Fioroni, un giovane perugino, parteciparà alle Olimpiadi Milano-Cortina. Non come atleta o vip, ma come mascotte dei Giochi, con il suo ermelino di nome Milo. È uno studente della Bocconi, con una laurea in Economia aziendale e management, e sta frequentando un master in Innovation and Technology. La sua figura è diventata parte integrante delle manifestazioni, e ora si occupa anche di accogliere i vip come steward.

Un perugino alle Olimpiadi Milano-Cortina. Non come vip o super atleta, ma come mascotte dei Giochi. Dentro l’ermellino di nome Milo (quello marrone) si cela Giorgio Fioroni, studente della Bocconi, laurea triennale in Economia aziendale e management, seguita da un master in Innovation and Technology. Ma come mai un universitario ha scelto di entrare nella macchina organizzativa dei Giochi olimpici come mascotte? "Si tratta di un’esperienza nuova e anche di un’occasione lavorativa - risponde Giorgio -. Quando ho fatto domanda mi hanno assunto inizialmente come steward per lo stand di una azienda cinese di elettronica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorgio alle Olimpiadi Da mascotte a steward dell’accoglienza dei vip Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi 2026, Milo e Tina vincono la loro ‘medaglia’: è caccia alle mascotte delle Olimpiadi 2026 Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Milo e Tina sono diventati i protagonisti di una piccola vittoria, anche se non sul campo. Olimpiadi 2026: da Taverna alla ribalta mondiale, Tina e Milo sono le mascotte simbolo dei Giochi Invernali. Le mascotte delle Olimpiadi 2026, Tina e Milo, sono nate in una scuola media calabrese e sono diventate il simbolo ufficiale dei Giochi Invernali di Milano e Cortina. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Giorgio alle Olimpiadi Da mascotte a steward dell’accoglienza dei vip; Di Centa, vent’anni fa i due ori: Ora lavoro duro per un podio da skiman; Milano-Cortina 2026: il tricolore italiano ha lo stile di Giorgio Armani e il volto di Vittoria Ceretti; Vittoria Ceretti in Armani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. FOTO. L'emozionante tributo a Giorgio Armani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026Una sfilata di sessanta modelle (più Vittoria Ceretti) vestite Giorgio Armani nei colori della bandiera, la Nazionale in EA7 e poi i portabandiera ambasciatori di pace ... vogue.it Il tributo a Giorgio Armani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026Ieri sera, a Milano, Armani ha contribuito alla cerimonia di apertura della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, suddivisa ... fashionunited.it Pieve di Soligo, Tarzo | Il Premio Giorgio Lago incontra l’Istituto Marco Casagrande e parla di Olimpiadi e pace - facebook.com facebook #TVTalk, Olimpiadi con Giorgio Rocca e Gabriele Corsi Presenti anche Salvo Sottile, Mario Tozzi e Stefano Bollani. Ecco le anticipazioni del 7 febbraio 2026 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.