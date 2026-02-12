Giorgia Meloni senza cappotto al vertice Ue la raffica di domande e la premier che soffre | il fuorionda beccato dai microfoni in diretta – Il video

Durante il vertice Ue a Liegi, Giorgia Meloni si è mostrata senza cappotto, lasciando trasparire un momento di nervosismo. La premier è stata beccata in diretta mentre rispondeva a molte domande, visibilmente a disagio e stanca. Un fuorionda che ha fatto il giro dei social e ha attirato l’attenzione su come Meloni stia affrontando questa fase difficile.

Si è lasciata andare a un momento di spontaneità Giorgia Meloni durante il vertice informale dei leader Ue a Liegi, in Belgio. Durante un punto con i cronisti a margine dell’incontro sulle sfide della competitività, ha esclamato: « Sto congelando », suscitando sorrisi e dando il via a un breve siparietto con i giornalisti presenti. La premier era uscita all’aperto senza cappotto per rispondere alle domande dei giornalisti, ma dopo diversi minuti ha cominciato ad accusare le rigide temperature della città belga. Il vertice, che si apre questa mattina al castello di Alden Biesen, riunisce i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea per discutere strategie di crescita, innovazione e competitività dell’area.🔗 Leggi su Open.online

Nella conferenza stampa a Villa Pamphilj, il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività europea, la difesa comune e gli accordi economici.

Durante le Olimpiadi, Giorgia Meloni si è lasciata andare a un fuorionda che sta facendo discutere.

