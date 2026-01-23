Nella conferenza stampa a Villa Pamphilj, il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività europea, la difesa comune e gli accordi economici. La premier ha sottolineato la necessità che l’UE scelga se essere protagonista o subire il proprio destino, mentre il cancelliere ha evidenziato la volontà di proteggersi dai dazi. Un incontro che ha ribadito l’importanza di una strategia condivisa per il futuro dell’Europa.

La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno tenuto oggi a Roma un vertice con diversi membri dei rispettivi governi. Meloni e Merz hanno siglato un Protocollo sul piano d'azione italo-tedesco sulla competitività, anticipato qui dal Corriere e che sarà presentato al summit speciale dei leader europei convocato su iniziativa del cancelliere tedesco il 12 febbraio. «L’Europa sta rimanendo indietro», è la frase d’esordio del piano e il tempo di agire «è adesso». Per questo Italia e Germania, le due principali nazioni manifatturiere, hanno concordato «un’agenda chiara e impegni concreti per rafforzare la competitività dell’Europa per assicurare crescita, autonomia strategica e minore vulnerabilità agli choc esterni». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino». Il cancelliere: «Ci difenderemo dai dazi»

Vertice Meloni-Merz, la premier: "Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino"La recente conferenza stampa a Villa Pamphilj ha visto la premier Meloni e la presidente Merz discutere di temi chiave per l’Europa, tra cui competitività, difesa comune e accordi economici.

Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino. Italia e Germania più vicini che mai»Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Vertice intergovernativo tra Italia e Germania; A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme; Merz atteso in Italia da Meloni: nasce asse strategico Roma-Berlino; Oggi il vertice a Roma Italia?Germania: Meloni e Merz per una nuova Ue.

Vertice intergovernativo Meloni-Merz. La premier: L’Europa decida se essere protagonista del suo destinoAccordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza, firmato da Giorgia Meloni e da Friedrich Merz ... dire.it

Vertice Italia-Germania: Meloni e Merz per un'Europa autonoma, competitiva e ancora legata agli USAGiorgia Meloni e Friedrich Merz hanno firmato a Roma il nuovo Piano d’azione italo-tedesco. Al centro dei colloqui del vertice e delle intese raggiunte: autonomia strategica Ue, competitività industri ... msn.com

Si profila un'alleanza tra Meloni e Merz, con l'ambizione di cambiare l'Europa, dopo decenni di asse franco-tedesco. Il vertice intergovernativo di venerdì prepara un'intesa su competitività, difesa, ruolo internazionale e industria dell'auto dell'Ue #EuropeNews - facebook.com facebook

Vertice Italia-Germania, asse Meloni-Merz per una nuova Ue e dialogo con Trump x.com