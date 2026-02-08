Dal Se disce Angelo al presidente finlandese al Sono ancora viva rivolta a Parolin i fuorionda della premier Meloni alle Olimpiadi – Il video

Durante le Olimpiadi, Giorgia Meloni si è lasciata andare a un fuorionda che sta facendo discutere. La premier, romana di nascita, ha parlato senza filtri, ricordando il suo passato e le sue radici, mentre si trovava tra il pubblico. Il video della sua battuta ha fatto il giro del web, mostrando un lato più spontaneo della leader di Fratelli d’Italia.

Che Giorgia Meloni sia romana non è certo un mistero. Ma alle Olimpiadi in corso in questi giorni lo ha ribadito senza alcuno sforzo. La pagina social The Journalai ha infatti raccolto una carrellata di “fuorionda” della presidente del Consiglio ai Giochi di Milano-Cortina, tutti all’insegna dell’ironia. Nel video si vede Meloni rivolgersi al presidente della Finlandia con un « Se disce Angelo », commentando un presunto errore di pronuncia del leader. E al cardinale Parolin che le chiede «Come sta, presidente?», risponde con sarcasmo: « Sono ancora viva, grazie. Ci difendiamo», per poi chiudere con un colorito «Me fate morì».🔗 Leggi su Open.online

A Roma, il volto di Giorgia Meloni torna a vedersi come prima.

Un ritratto restaurato in una basilica di Roma fa parlare sui social.

Argomenti discussi: Un angelo ha il viso di Giorgia Meloni: la segnalazione dopo il restauro nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La battuta della premier, il cardinale Reina: Verifiche in corso; Un angelo con il volto di Meloni: scoppia il caso a Roma. Il Vicariato: non strumentalizzare l’arte; L'angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina; A San Lorenzo in Lucina spunta il ritratto di Meloni. Lei scherza: Non somiglio a un angelo.

