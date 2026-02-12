Giochi slittino | bronzo alla staffetta

Da servizitelevideo.rai.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La staffetta di slittino italiana conquista il bronzo ai Mondiali. Verena Hofer e Dominik Fishnaller si sono invece fermati ai singoli, ma la coppia composta da Andrea Voetter e Marion Hoberhofer, così come Simon Kainzwalder ed Emanuel Rieder, sono saliti sul podio di bronzo nella gara a staffetta, dietro a Germania e Austria. La vittoria è arrivata dopo una prova intensa e combattuta, confermando la buona forma della nazionale italiana in questa disciplina.

19.18 La staffetta di slittino (Verena Hofer e Dominik Fishnaller i singoli, Andrea VoetterMarion Hoberhofer e Simon KainzwalderEmanuel Rieder i doppi) sale sul gradino più basso del podio dietro a Germania e Austria. La squadra azzurra mette così in bacheca la quarta medaglia in queste olimpiadi, dopo i due ori nei doppi e il bronzo nel singolo maschile. La Germania si conferma imprendibile e rifila oltre mezzo secondo all'Austria. Il bronzo degli azzurri è a 8 decimi e mezzo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Giochi Slittino

Fischnaller conquista il bronzo nello slittino: l’Italia brilla a Cortina, settima medaglia ai Giochi Invernali.

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino e regala all’Italia la settima medaglia ai Giochi di Cortina.

Splendido argento nella staffetta mista di biathlon. Bronzo a Dalmasso (snowboard) Bronzo a Goggia: «Il metallo che mancava» 

Questa mattina a Cortina è arrivata una medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

Video UNA VOCE OLIMPICA! ? FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!

Ultime notizie su Giochi Slittino

Argomenti discussi: Dominik Fischnaller medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026 nello slittino singolo maschile · Risultati Olimpiadi oggi; Medaglie azzurre. Doppio oro dalla slittino doppio; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Milano Cortina 2026, Italia forza 8: Fischnaller è bronzo nello slittino ed è record, mai 5 medaglie in un giorno.

giochi slittino bronzo allaDIRETTA STAFFETTA SLITTINO/ Italia medaglia di bronzo, oro alla Germania! Olimpiadi Milano Cortina 2026Diretta staffetta slittino Olimpiadi Milano Cortina 2026 streaming video oggi 12 febbraio: Italia medaglia di bronzo nella gara a squadre. ilsussidiario.net

Lo slittino è di nuovo a medaglia, Italia di bronzo nella staffetta mistaCORTINA (ITALPRESS) – Arriva un’altra medaglia dalla nuova pista Monti per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e la firma ancora lo slittino. Dopo il bronzo di Dominik Fischnaller nel singo ... italpress.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.