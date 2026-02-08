Splendido argento nella staffetta mista di biathlon Bronzo a Dalmasso snowboard Bronzo a Goggia | Il metallo che mancava

Questa mattina a Cortina è arrivata una medaglia d’argento nella staffetta mista di biathlon. Gli atleti italiani hanno tenuto il passo fino alla fine, conquistando un risultato che fa ben sperare per le prossime gare. Intanto, sul fronte dello snowboard, Dalmasso ha portato a casa un bronzo, mentre Goggia ha aggiunto un’altra medaglia di bronzo, definendola «il metallo che mancava». Buone notizie anche da Livigno, con Sofia e Lucia che hanno ottenuto ottimi piazzamenti. Ora gli occhi sono puntati alle prossime gare di

«Lindsey Vonn ha subito un infortunio, ma le sue condizioni sono stabili ed è in buone mani con un team di medici americani e italiani». È quanto rende noto, su X, oggi pomeriggio la Federazione Sciistica degli Usa. Nessuna notizia, però, circa le sue condizioni, in particolare a proposito del suo ginocchio sinistro. La campionessa statunitense si è rotta il legamento crociato dopo una rovinosa caduta a Crans-Montana il 30 gennaio e oggi è caduta di nuovo nella discesa dei Giochi di Milano-Cortina, dopo appena 13 secondi di gara. Alle 18.34 inizia la quarta, che può valere il bronzo per Dominik Fischnaller.

