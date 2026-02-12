Gilles Gilles si è ripresa in modo sorprendente. Dopo aver combattuto contro un tumore ovarico, ha deciso di tornare in pista e ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi in soli 40 mesi. La sua storia dimostra come determinazione e un po’ di fortuna possano fare la differenza, anche in circostanze difficili.

“Nella salute e nella malattia” (finché un sollevamento sbagliato non ci separi). Piper Gilles ieri sera ha vinto il bronzo con Paul Poirier nella danza su ghiaccio e per il pubblico italiano sono stati due avversari, la coppia canadese che ha tolto la medaglia a Charlène Guignard e Marco Fabbri. Guardiamo oltre, c’è di più. Gilles è una donna sopravvissuta alle difficoltà della vita. Nel dicembre 2022 è stata operata per un tumore ovarico. e non ci sono molti medagliati all’Olimpiade che hanno superato un intervento per un cancro. Gilles ha detto che Poirier le è stato vicino nella salute e nella malattia, “perché le coppie di pattinaggio sono come matrimoni sul lavoro”, ed è una delle frasi più belle di questa settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gilles dal cancro al bronzo olimpico in 40 mesi. Grazie a Van Gogh e a un polsino preso al volo

