Al Policlinico Gemelli, arriva il sistema Van Gogh, una tecnologia innovativa per la chirurgia guidata dalle immagini. Il centro si distingue come il primo al mondo ad adottare questa soluzione in ginecologia oncologica, consentendo l’analisi dei tessuti tumorali in tempo reale durante gli interventi. Questa innovazione rappresenta un passo avanti nella precisione e nell’efficacia delle procedure chirurgiche, contribuendo a migliorare gli standard di cura.

Il Policlinico Gemelli conquista un primato internazionale: è il primo centro al mondo ad adottare il sistema Van Gogh in ginecologia oncologica, una tecnologia all’avanguardia che permette di analizzare i tessuti tumorali in tempo reale, direttamente in sala operatoria. Una tecnologia che apre la strada a una chirurgia ginecologica oncologica sempre più sicura, personalizzata e di precisione. Il sistema Van Gogh. Il sistema Van Gogh rappresenta un importante passo avanti verso la chirurgia guidata dalle immagini. Grazie a tecnologie avanzate di imaging ottico, è in grado di studiare l’attività metabolica delle cellule su campioni di tessuto appena prelevati, senza doverli allestire su una vetrino da analizzare al microscopio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Al Gemelli arriva ‘Van Gogh’ per la chirurgia guidata dalle immagini

Leggi anche: "Mi manca Van Gogh" al Teatro India

Leggi anche: Salerno, al Museo Diocesano un incontro su Van Gogh e la pittura dell’anima

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Una grande notizia arriva dal Parco Nazionale dei Monti Virunga in Congo: sono nati due gorilla di montagna gemelli! Un evento assai raro: di solito i gorilla di montagna partoriscono un solo cucciolo di cui si prendono cura per molti anni dopo la nascita. Il fatt - facebook.com facebook

La #Befana della #PoliziadiStato arriva in #Lamborghini all'ospedale #Gemelli a Roma x.com