Salerno al Museo Diocesano un incontro su Van Gogh e la pittura dell’anima

Appuntamento con l'arte e la spiritualità a Salerno, dove martedì 9 dicembre si terrà l'incontro di approfondimento intitolato "Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima". L'evento avrà luogo alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze del Museo Diocesano San Matteo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it