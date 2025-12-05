Salerno al Museo Diocesano un incontro su Van Gogh e la pittura dell’anima
Appuntamento con l'arte e la spiritualità a Salerno, dove martedì 9 dicembre si terrà l'incontro di approfondimento intitolato "Dalla Bibbia alla tavolozza. Vincent van Gogh e la pittura dell'anima". L'evento avrà luogo alle ore 17:00 presso la Sala Conferenze del Museo Diocesano San Matteo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
