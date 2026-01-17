Le tensioni tra Cina e Giappone si riflettono anche sul fronte economico, con restrizioni all’export e misure contro Terre Rare. Queste strategie mirano a influenzare la posizione commerciale del Giappone, evidenziando come le questioni geopolitiche possano avere ripercussioni sui mercati globali e sulle risorse strategiche. Un'analisi delle dinamiche in atto aiuta a comprendere le implicazioni di queste tensioni per l’economia internazionale.

Le tensioni geopolitiche tra Cina e Giappone si sono trasferite nella dimensione preferita da Pechino: quella economica. Lo scorso 6 gennaio, il Dragone ha vietato con effetto immediato l’esportazione verso Tokyo di beni a duplice uso, inclusi alcuni elementi delle Terre Rare. I cosiddetti dual-use items sono tecnologie, prodotti o software con usi sia militari che civili. Tra questi rientrano materiali avanzati, macchinari di precisione, semiconduttori e componenti chimici, essenziali per le economie moderne, ma anche in grado anche di migliorare le capacità militari di una nazione. Limitando questo tipo di export, la Cina sta sfruttando la propria posizione dominante in alcune catene di approvvigionamento strategiche per “farla pagare” al Giappone. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Blocchi all’export e Terre Rare: così la Cina vuole mettere in crisi il Giappone

Produzione a rischio per TSMC per i blocchi delle terre rare - La questione delle terre rare sta tenendo col fiato sospeso l'intera industria globale dei semiconduttori, e il colosso taiwanese TSMC si trova in una posizione particolarmente delicata. tomshw.it

Terre rare, le aziende italiane nella morsa di Pechino: “Siamo dipendenti dai magneti cinesi” - Perché anche se Trump e Xi Jinping si sono promessi un anno di tregua, «la Cina sa bene che le terre rare sono la sua principale leva negoziale e ogni volta che ci ... repubblica.it

I cinesi aprono agli Usa sulle Terre rare, così i minerali sono arma di diplomazia - Le terre rare sono ormai la mappa segreta del potere globale: 17 elementi chimici apparentemente anonimi, ma indispensabili dai motori delle auto elettriche ai radar, dagli smartphone ai missili e ... ilmessaggero.it

