Imolaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea deve intensificare gli sforzi per spezzare la sua dipendenza dalla Cina per le terre rare, di fronte ai freni alle esportazioni che equivalgono a un “racket” da parte di Pechino.Bruxelles avverte che le licenze per alcune esportazioni di terre rare, rilasciate dalla Cina, vengono “concesse in cambio di informazioni che spesso, e in. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Terre rare, commissario UE: "spezzare la dipendenza dalla Cina"

