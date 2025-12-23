La nuova Alfa Romeo 33 Stradale torna ad Arese
(Adnkronos) – La 33 Stradale torna ad Arese e ritrova la sua dimensione più autentica: quella di un modello che unisce ricerca aerodinamica, design scolpito e un carattere tecnico che rimanda alle origini del marchio. L’arrivo al Museo Alfa Romeo segna un nuovo capitolo per una vettura che, dal suo debutto, si è imposta come . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alfa Romeo 33 Stradale
