Un uomo ha gettato nella spazzatura 20 lingotti d'oro dal valore di 120mila euro

Un uomo di 57 anni ha buttato 20 lingotti d'oro, dal valore di circa 120 mila euro, nella spazzatura a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. L’uomo, che aveva messo da parte una piccola fortuna negli anni, ha deciso di disfarsene senza spiegazioni. La scoperta è avvenuta ieri mattina, quando i residenti hanno trovato i lingotti tra i rifiuti, lasciando tutti senza parole.

L’episodio è avvenuto a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo Il 57enne aveva accumulato nel corso degli anni una piccola fortuna, per poi gettarla letteralmente nella spazzatura. I carabinieri, grazie ai filmati e alla collaborazione della discarica di Ugento, gliel'hanno restituita.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Torre Lapillo oro

Un bambino in mostra a Pechino urta e distrug una corona nuziale d’oro artigianale dal valore di 300mila euro.

Un uomo ha lanciato nel cestino dei rifiuti lingotti d’oro valutati oltre 100mila euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Torre Lapillo oro

Argomenti discussi: Nené, il colombiano gettato dalla finestra dopo la lite tra alcol e cocaina rosa: la compagna ha sentito le urla al telefono. Due arresti; Omicidio a Pioltello, uomo gettato dall'ottavo piano e poi preso a pugni; A Moncalieri concluso l’Anno dedicato a Padre Francesco Denza; Uomo gettato dall’ottavo piano a Pioltello, scarcerati i presunti assassini.

«Nené», il colombiano gettato dalla finestra dopo la lite tra alcol e cocaina rosa: la compagna ha sentito le urla al telefono. Due arrestiIl 31enne era arrivato dalla Spagna da due settimane ma già uno dei coinquilini, il 32enne «Chatarra», lo detestava. Dopo averlo gettato dalla finestra è sceso a prendere a pugni il cadavere ... milano.corriere.it

Investita sul marciapiede e gettata a terra da un monopattino. Servono più controlliSono stata investita e gettata a terra da un uomo su un monopattino. Non si è fermato ad aiutarmi o solo a chiedere come stessi. La polizia locale ... piacenzasera.it

È accaduto ad un uomo di 57 anni, che aveva gettato inconsapevolmente il suo piccolo tesoro, regolarmente acquistato nel corso degli anni, in un cestino della spazzatura di Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo. - facebook.com facebook