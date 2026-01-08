Stazione marittima gestione confermata | il Tar respinge il ricorso di Terminal Napoli
Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso di Terminal Napoli, confermando la gestione della Stazione Marittima del porto di Salerno. Con questa decisione, si chiude temporaneamente una fase di contestazioni legali sulla gestione dell’area, consolidando l’attuale assetto amministrativo. La sentenza rappresenta un passaggio importante nella definizione delle competenze e delle responsabilità relative alla struttura portuale di Salerno.
Il Tar di Salerno ha messo la parola fine, almeno per ora, alla battaglia legale per la gestione della Stazione Marittima del porto di Salerno. I giudici della sezione staccata di Salerno hanno confermato l’aggiudicazione della concessione per i prossimi otto anni al consorzio formato da Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Salerno, stazione marittima: Tar conferma gestione locale, respinto ricorso consorzio crocieristico - Al centro della contestazione c’erano le previsioni contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, giudicate dai ricorrenti eccessivamente ottimistiche ... telenord.it
#Salerno, caos Stazione Marittima: il Tar conferma la gestione La delibera del presidente dell’Autorità di sistema portuale con la quale è stata disposta l’aggiudicazione al consorzio formato dalle società Salerno Cruises srl e Salerno Stazione Marittima spa de - facebook.com facebook
