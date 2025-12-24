No all’impianto di biogas Il Tar respinge il ricorso della società agricola

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso della società Tenute del Montefeltro contro il diniego dell’impianto di biogas nella piana di Rosia. La decisione conferma la legittimità delle valutazioni comunali, che avevano concluso negativamente la Conferenza di Servizi, archiviato il procedimento PAS e diffidato la società dai lavori. La notizia rappresenta un’ulteriore conferma delle decisioni di tutela ambientale nella zona.

L'impianto di biogas nella piana di Rosia non i farà. Respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana il ricorso della società Tenute del Montefeltro confermando la legittimità della determinazione comunale che aveva concluso negativamente la Conferenza di Servizi, archiviato il procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e diffidato la società dall'effettuazione dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas da 500 standard metri cubi all'ora nella piana di Rosia. E' quanto si legge nel dispositivo pubblicato il 22 dicembr, relativo al ricorso presentato dalla Tenute del Montefeltro Società Agricola contro la determinazione

