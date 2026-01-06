Missione salvezza Black Angels nuovo corso Micoli si presenta | Un onore essere qui

La Bartoccini Mc Restauri si prepara alla nuova stagione affidandosi a Stefano Micoli, che ha assunto il ruolo di allenatore dopo l’addio di Giovi. Nella sua prima giornata sulla panchina perugina, Micoli ha sottolineato l’importanza di questa sfida per la squadra, determinata a centrare gli obiettivi di salvezza e crescita. Un nuovo capitolo per il volley a Perugia, con un’équipe pronta a ripartire con impegno e determinazione.

PERUGIA – La Bartoccini Mc Restauri riparte per la missione-salvezza. Lo fa affidandosi a Stefano Micoli, subentrato a Giovi, che ieri ha vissuto la sua prima giornata sulla panchina della squadra perugina. Un primo giorno per prendere confidenza con il PalaBarton e con la squadra. Bergamasco doc, classe 1967, Micoli è un "nordico" dal profilo solido e dall'esperienza lunghissima nel mondo della pallavolo. Il suo curriculum parla chiaro: una carriera costruita tra club di alto livello e massime serie nazionali, con un percorso che negli ultimi anni lo ha visto protagonista ai vertici della pallavolo femminile italiana, maturando competenze tecniche e gestionali di primissimo piano.

