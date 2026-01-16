Nella notte di giovedì 15 gennaio 2026, gli agenti della polizia di Torino hanno arrestato Gianluca Moscatiello, boss irpino della camorra latitante da oltre un mese. Dopo settimane di ricerche, l'uomo di 49 anni è stato rintracciato e catturato nella città piemontese. Questa operazione rappresenta un importante risultato nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella notte di ieri, giovedì 15 gennaio 2026, gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di Torino hanno arrestato il boss della camorra Gianluca Moscatiell o, 49 anni originario di Atripalda, che era latitante dallo scorso 23 dicembre 2025. Era ricercato in quanto ritenuto mandante della spedizione punitiva nei confronti di un ragazzo che aveva avuto uno scontro con suo figlio, mandandolo all’ospedale, e che il 9 marzo 2025 era stato malmenato e sequestrato, prima di essere rilasciato. Per l’accaduto erano stati arrestati tre suoi scagnozzi, mentre il figlio è indagato e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finisce la latitanza del boss irpino Moscatiello: scovato a Torino

Leggi anche: Spedizione punitiva contro il ragazzo che aveva picchiato il figlio a Torino, il boss Gianluca Moscatiello arrestato dopo tre settimane di latitanza

Leggi anche: “Faccio Capodanno e torno”: l’ex boss irpino Moscatiello latitante

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Finisce la latitanza di Moscatiello - Gianluca Moscatiello, 49enne atripaldese, è stato arrestato nel quartiere Lucento di Torino ieri notte. msn.com