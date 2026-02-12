Genova allerta mareggiata | chiusi accessi al mare e scogliere venti forti e onde fino a 4,8 metri previsti

Genova si mette in allerta. Le autorità hanno chiuso gli accessi alle spiagge e alle scogliere, mentre i venti forti spingono onde alte fino a 4,8 metri. La città si prepara a fronteggiare la mareggiata prevista tra giovedì e venerdì. I residenti sono invitati a evitare le zone più esposte e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine. La protezione civile monitora la situazione senza sosta.

Genova si prepara alla mareggiata: allerta meteo e misure di sicurezza lungo la costa. Genova e la Liguria sono in allerta per l’arrivo di una intensa mareggiata prevista tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026. Venti forti e un aumento significativo del moto ondoso lungo le coste, con particolare attenzione al ponente ligure e alla zona del monte di Portofino, impongono massima attenzione e l’applicazione di misure di sicurezza per tutelare residenti e visitatori. L’evoluzione della situazione e l’allerta di Arpal. L’allerta meteo è scattata in seguito a un rapido aumento del moto ondoso già rilevato nella serata di mercoledì.🔗 Leggi su Ameve.eu

Un nuovo ciclone si avvicina al Sud Italia, portando venti fortissimi e onde alte fino a sette metri.

Agrigento si appresta a vivere giorni di pioggia e vento forte.

Argomenti discussi: Maltempo, chiusi cimiteri e ville comunali: a Messina restano aperte le scuole; Mareggiata intensa, scatta l’ordinanza: chiusi accessi a mare e scogliere -; Mareggiata intensa: Arpal alza il livello di attenzione, libeccio in rinforzo e onde lunghe su tutte le coste -.

