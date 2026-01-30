Un nuovo ciclone si avvicina al Sud Italia, portando venti fortissimi e onde alte fino a sette metri. Le previsioni parlano di mare grosso e mareggiata in arrivo su Sardegna, Sicilia e Calabria, già colpite dal precedente maltempo. A Niscemi si continua a monitorare la maxi frana che ha fatto danni nelle ultime ore. La situazione resta tesa e le autorità invitano alla massima attenzione.

Roma, 30 gennaio 2026 - Il Sud conta i danni del maltempo, a Niscemi si monitora la maxi frana. Ed è prevista una nuova ondata di maltempo, in particolare verso Sardegna, Sicilia e Calabria, regioni già finite nel mirino del ciclone Harry. Venti di Maestrale, pioggia e mare grosso segneranno il prossimo weekend, ma non sarà freddo. In questi giorni, che coincidono con i giorni della Merla (che da tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno), si stanno registrando del resto temperature miti. Comunque sull’Appennino centrale e meridionale arriverà un bel carico di neve, intorno a 9001.000 metri di quota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un nuovo ciclone punta il Sud Italia: previsti venti furiosi e mare grosso con onde di 7 metri

Il ciclone Harry sta attraversando il Sud Italia, portando condizioni meteorologiche estreme.

Il maltempo causato dal ciclone Harry sta colpendo duramente l'Italia centrale, con mareggiata e onde fino a 10 metri che invadono le strade.

