Tensione alta a L’aria che tira su La7 tra Carlo Calenda e Roberto Vannacci. Lo scontro tra i due si accende quando Vannacci lo accusa di essere un traditore e di essere il patriota di Putin. Calenda risponde invitando Vannacci a prendere il fucile e andare a aiutare gli ucraini. La discussione diventa subito accesa, con parole dure da entrambe le parti.

Tensione alle stelle a L’aria che tira (La7) tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e l’europarlamentare Roberto Vannacci, fondatore di Futuro Nazionale. La polemica esplode quando l’ex leghista ribadisce la sua posizione sulla necessità di porre fine alla guerra in Ucraina, scatenando il dissenso in studio: “Prolungare questa guerra, continuando a dare armi e sostegno economico incondizionato all’Ucraina, non fa bene all’Ucraina perché l’esercito russo sta continuando inesorabilmente ad avanzare. Più si allunga la guerra e più si allunga la sofferenza del popolo ucraino e la pace di oggi ci costerà sicuramente di meno della pace di domani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lite Calenda-Vannacci: "Traditore, lei è il patriota di Putin". "Prenda il fucile e vada ad aiutare gli ucraini". Su La7

Calenda ha perso la calma in diretta tv e ha attaccato duramente Vannacci, chiamandolo “traditore della patria”.

