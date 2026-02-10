Una discussione accesa tra Carlo Calenda e Vannacci è scoppiata in pubblico. Il senatore ha detto che davanti a un invasore, Vannacci sarebbe scappato. L’ex generale non ha perso tempo e ha risposto chiamando Calenda un patriota di Putin e un traditore. La polemica si è accesa con parole dure, mentre il video della lite gira sui social. I toni sono alti e lo scontro sembra destinato a continuare.

«Vannacci è il patriotta di Putin e come tale un traditore della patria. Noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto negli anni per difendere l’Italia, ok? La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla Russia. Uno che non capisce questo vuol dire che gli abbiamo dato un sacco di soldi “ad minchiam” ». Il senatore e leader di Azione Carlo Calenda attacca così l’ex generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, fresco della sua fuoriuscita dalla Lega, mentre entrambi sono ospiti della trasmissione su La7 “ L’Aria che tira “. «Abbiamo speso un sacco di soldi per pagare queste permanenze anche all’estero, davanti a uno a che c’ avesse avuto un invasore se la sarebbe fatta sotto e sarebbe scappato », ha aggiunto Calenda.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Calenda Vannacci

Durante la trasmissione televisiva “L’aria che tira”, Roberto Vannacci ha chiamato Carlo Calenda “Re Mida al contrario” e lo ha accusato di essere un “traditore”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CALENDA DURISSIMO CONTRO VANNACCI E SALVINI: TRADITORI DELLA PATRIA

Ultime notizie su Calenda Vannacci

Argomenti discussi: Milano, Sorte (FI): Aprire ad Azione e scegliere un civico. La lite con La Russa? Ecco cosa è successo; Sacrario, lite tra due persone sedata da polizia e vigili urbani.

Lite tra Calenda e Vannacci. Il senatore: «Davanti un invasore sarebbe scappato». L’ex generale: «Re Mida al contrario»- Il video«Vannacci è il patriotta di Putin e come tale un traditore della patria. Noi ti abbiamo pagato lo stipendio, lauto negli anni per difendere l’Italia, ok? La cosa che stanno facendo gli ucraini dalla R ... open.online

Vannacci dà del Re Mida al contrario a Calenda nello scontro in tv, lui lo definisce traditore e va viaAccuse incrociate tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda durante L’aria che tira su La7 sulla questione della guerra in Ucraina ... virgilio.it

Le voci corrono nei corridoi della politica romana: Carlo Calenda potrebbe essere il nuovo nome del centrodestra per la corsa al Campidoglio nel 2027. Ma l’indiscrezione più clamorosa riguarda un possibile ministero promesso in vista delle elezioni politiche. - facebook.com facebook