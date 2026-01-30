Il Napoli si trova in una posizione difficile. La squadra ha bisogno dei soldi della Champions League per mantenere il livello alto, ma non può permettersi di sbagliare. La corsa europea è fondamentale per il futuro e ogni partita diventa una sfida decisiva. I tifosi sono in trepidazione, mentre la società lavora per trovare la strada migliore.

"> È una questione di cuore, ma anche di conti. E nel Napoli che ha appena salutato la Champions League resta addosso un retrogusto amaro, difficile da ignorare. Eppure, proprio mentre la delusione rischiava di trasformarsi in malinconia, è arrivata la presa di posizione netta di Antonio Conte: «Bisogna riuscire ad arrivare in Champions League». Un concetto chiaro, ribadito nel momento più delicato, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport. Lo scudetto è lontano, troppo: nove punti dall’Inter sono un divario che pesa come un macigno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli senza scelta. I milioni Champions per rimanere al top”

Approfondimenti su Napoli Champions

La Champions continua a portare milioni nelle casse dei club.

La situazione a Napoli evidenzia come, nonostante il turnover, molte risorse siano costrette a fermarsi a causa di infortuni frequenti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Italia, la Champions dei rimpianti: quanti sprechi per Inter, Juve e Atalanta. Napoli, è fallimento; Yildiz è devastante, segnano anche David e Kostic: una grande Juve abbatte il Napoli; Conte, orgoglio e rabbia: Napoli alla pari col Chelsea, ma i calendari ci uccidono; L'ex collaboratore di Conte al Napoli: Con me pochissimi infortuni. De Bruyne? Dubito lo rivedremo.

Gazzetta dello Sport: Napoli flop. Ride solo il ChelseaIl Napoli saluta la Champions League nel modo più amaro: con una prestazione di grande orgoglio, un primo tempo dominante e la sensazione concreta di poter entrare nei playoff, prima di essere ribalta ... napolipiu.com

Napoli out, Gazzetta dello Sport: Coppa amaraCoppa amara è il titolo che apre oggi La Gazzetta dello Sport. L’Inter vince, ma la beffa è dietro l’angolo: i nerazzurri finiscono ai playoff di ... tuttonapoli.net

Link: Gazzetta dello Sport https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Fiorentina/29-01-2026/maxi-risarcimento-per-la-famiglia-astori_amp.shtml - facebook.com facebook