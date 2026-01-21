Il Napoli rischia di essere eliminato dalla fase a gironi della Champions League, dopo la sconfitta a Copenaghen. La squadra dovrà ora affrontare le prossime partite con maggiore attenzione per sperare nella qualificazione. La situazione richiede una riflessione sulla prestazione e sugli eventuali interventi necessari per migliorare il percorso europeo.

"> Il Napoli ha un piede fuori dalla Champions League. Se non riesce a battere un Copenaghen modesto e in dieci uomini per oltre un’ora, diventa difficile immaginare un epilogo diverso nell’ultima giornata contro il Chelsea. È l’analisi durissima di Sebastiano Vernazza, inviato a Copenaghen per la Gazzetta dello Sport, che fotografa senza sconti la situazione degli azzurri. Formalmente il Napoli è ancora dentro i playoff grazie al 23° posto, ma la classifica resta fluida e le partite in programma possono cambiare tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, piede fuori dalla Champions: a Copenaghen è notte fonda”

