Gaza cresce rischio epidemie Difficoltà anche nello smaltire i rifiuti

A Gaza la situazione si aggrava. Oltre alle macerie, ora il problema sono i rifiuti che non vengono smaltiti. La spazzatura si accumula, aumentando il rischio di malattie. La popolazione si trova a vivere tra i cumuli di immondizia, mentre le autorità faticano a gestire il problema. La crisi sanitaria si fa sempre più concreta, e le epidemie sono ormai dietro l’angolo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.