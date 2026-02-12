Gaza cresce rischio epidemie Difficoltà anche nello smaltire i rifiuti
A Gaza la situazione si aggrava. Oltre alle macerie, ora il problema sono i rifiuti che non vengono smaltiti. La spazzatura si accumula, aumentando il rischio di malattie. La popolazione si trova a vivere tra i cumuli di immondizia, mentre le autorità faticano a gestire il problema. La crisi sanitaria si fa sempre più concreta, e le epidemie sono ormai dietro l’angolo.
A Gaza, oltre alle macerie, diventano un problema anche i rifiuti da smaltire. Cresce il rischio di epidemie. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza City sommersa dai rifiuti: “350 mila tonnellate nel centro della città. Grave rischio epidemie”
Gaza City si trova ad affrontare un grave problema di gestione dei rifiuti, con circa 350 mila tonnellate accumulate nel centro urbano.
Gaza, cresce rischio epidemie. Difficoltà anche nello smaltire i rifiuti
