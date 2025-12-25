Come smaltire senza errori i rifiuti di Natale in attesa della tariffa puntuale

Bologna, 25 dicembre 2025 — Luci scintillanti, profumo di dolci e atmosfera di festa: siamo a Natale, ma con esso arrivano inevitabili montagne di rifiuti. Imballaggi, carta colorata, fiocchi, luci, alberi: ogni anno le famiglie producono quantità significative di scarti che, se smaltiti in maniera scorretta, rischiano di minacciare l'ambiente più di quanto immaginiamo. Per rendere le festività davvero sostenibili, Hera ricorda quanto sia importante conferire ogni rifiuto al posto giusto, seguendo alcune semplici regole e, soprattutto, riflettendo sul principio fondamentale: il miglior rifiuto è quello che non si produce.

