Garlasco spunta la verità sullo scontrino di Sempio | Cosa fecero i carabinieri

Per anni è rimasto sullo sfondo, quasi un dettaglio marginale. E invece lo scontrino del parcheggio che dovrebbe costituire l’alibi di Andrea Sempio torna oggi al centro dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, riportando con sé interrogativi che pesano come macigni sulla ricostruzione di quel 13 agosto 2007. Un pezzo di carta che avrebbe potuto — e forse dovuto — diventare un reperto cruciale, ma che non è mai stato sequestrato. L’originale, rivela l’Adnkronos, è ancora nelle mani dello stesso indagato. Negli atti, solo una copia. Un dettaglio che apre un varco nelle certezze investigative e che aggiunge un nuovo frammento alla vicenda che sta scuotendo uno dei casi di cronaca più discussi dell’ultimo ventennio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, spunta la verità sullo scontrino di Sempio: “Cosa fecero i carabinieri”

Argomenti simili trattati di recente

Cronaca. Garlasco, assassinio di Chiara Poggi: spunta anche l'ombra della corruzione, nel mirino 48 ore di contatti frenetici tra Sempio e gli investigatori - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, Dna, scontrino e telefonate, tutti gli indizi su Sempio e l'incidente probatorio - Ora ci sarebbe un possibile movente per il delitto, attribuito all'indagato. Si legge su msn.com

Garlasco, spunta la donna con la borsa sulla scena. La foto con la sagoma misteriosa che cambia tutto - Il giallo di Garlasco continua, a complicare ulteriormente la situazione, si scopre un dettaglio non da poco sfuggito agli inquirenti che potrebbe essere significativo per risolvere il sempre più intr ... Secondo affaritaliani.it

Garlasco, l'avvocato di Sempio contro lo scontrino perché "non può essere un alibi, meglio che sparisse" - Secondo Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, il noto scontrino non ha alcun valore nelle indagini sul caso Garlasco ... Scrive virgilio.it

Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Lo scontrino di Andrea Sempio, oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi, era tornato al centro dell'inchiesta su Garlasco qualche giorno fa. Si legge su ilgazzettino.it

Garlasco e il presunto nuovo teste sullo scontrino di Andrea Sempio. “Voci smentite dagli inquirenti” - Solo una settimana fa i principali quotidiani nazionali avevano riportato la notizia di un nuovo presunto testimone che avrebbe raccontato ai carabinieri che la storia dello scontrino di Andrea Sempio ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Resta comunque l’interesse della Procura per quel documento, considerato da tempo un “elemento sospetto”. Da ilgazzettino.it