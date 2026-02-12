Filippo Gallo sorride soddisfatto dopo la vittoria su Forlì.

Filippo Gallo, che sospiro di sollievo avete tirato dopo la vittoria su Forlì? "Il giorno dopo è stato un risveglio molto più piacevole rispetto agli altri. Dopo un periodo così negativo la vittoria ha cambiato il morale, l’ambiente e ha attenuato la preoccupazione perché non riuscivamo a vedere mai la luce in fondo al tunnel". Che idea si è fatto sui motivi che hanno portato a questa striscia negativa di risultati? "Non ho una spiegazione e forse non ce l’avrò mai. Siamo venti squadre e tutte lavorano ogni giorno e vanno in campo la domenica per dare il massimo e con l’obiettivo di voler vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gallo sorride insieme all'Estra: "Dopo Rieti volevo scomparire"

La Libertas Livorno conquista una vittoria importante sul campo di Rieti, dimostrando solidità e aggressività.

Estra e Confindustria Toscana Sud hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione.

